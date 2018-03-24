Doğu Akdeniz'de şiddetli rüzgar

Adana, Mersin ve Hatay'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgar nedeniyle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çok sayıda ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu. Devrilen ağaçlardan ve düşen çatı parçalarından 6 araçta hasar oluştu.

Reşatbey Mahallesi'nde cipini park edip ineceği sırada aracının üzerine ağaç devrilen Mutlu Atlı'nın yardımına vatandaşlar yetişti. Atlı, hasar gören aracından çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Küçükdikili Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu her iki yönden yaya ve araç trafiğine kapattı.

- Mersin ve Hatay

Mersin'de rüzgarın etkili olduğu sahil kesiminde bazı ağaçların dalları kırıldı. Tarsus ilçesinde ise rüzgar bazı ağaçların devrilmesine yol açtı, bir araç hasar gördü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle basın mensuplarının Zeytin Dalı Harekatı'nı takibi için kurulan çadır uçtu.