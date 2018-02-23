HABER

Doğu Akdeniz'de Türk tarafının kararlılığını ortaya koyan önleme (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine; 'Akdeniz'de çarpışmaya ramak kalmış' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamalara göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Doğu Akdeniz'de Türk tarafının kararlılığını ortaya koyan önleme (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
'Akdeniz'de çarpışmaya ramak kalmış' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamalara göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.
----------------------------
Yeniden

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIRBIS'ta Rumlar adına Türkiye'nin Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettiği alanda arama yapmak için bölgeye gönderilen İtalyan ENI şirketine ait 'Saipem 12000' adlı yüzen dev petrol platformuna Türk savaş gemilerinin önleme yaptığı ortaya çıktı. Türk savaş gemisinin komutanı ile 'Saipem 12000'nin kaptanı arasındaki telsiz konuşmalarında, Türk tarafının kararlılığı da ortaya konulmuş oldu.
Doğan Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ENI'ye ait 'Saipem 12000' adlı gemi, araştırma yapmak için Akdeniz'deki 3'üncü bölge olarak bilinen alana hareket etti. Ankara'nın bölgede Rumların doğalgaz aramasına 'kesinlikle müsaade edilmeyeceği' kararının ardından Türk savaş gemileri yola çıktı. Doğalgaz araştırma gemisi 'Saipem 12000' bölgeye yaklaştığında, karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Gemi yoluna devam etmek isteyince Türk savaş gemileri de rotasını 'Saipem 12000'e doğru çevirdi.
Bunun üzerine paniğe kapılan İtalyan şirketine ait geminin kaptanı, Türk savaş gemisi ile telsiz bağlantısı aracılığıyla acil iletişime geçti. 'Saipem'in kaptanı, Türk savaş gemisinin kaptanına, "Önümüzden çekilin yoksa birlikte batacağız" diye çağrı yaptı. Türk savaş gemisinin komutanı da kaptanı kararlı bir şekilde rotasını değiştirmesi için uyarmaya devam etti. Önleme yapan Türk savaş gemisi rotasını değiştirmedi. Bu hamle karşısında 'Saipem 12000'in kaptanı, "Tamam, rotamı değiştiriyorum" diyerek gemiyi bölgeden uzaklaştırdı.
ANKARA KARARLI DURDU
İtalya da NATO görevinde Akdeniz'de bulunan bir firkateynini, 'Saipem 12000'yi koruması amacıyla bölgeye gönderdi. Ancak İtalyan firkateyni, Türkiye’nin bölgedeki kararlı duruşu karşısında rotasını Beyrut limanına çevirdi.
ENI de bölgede doğalgaz aramaktan vazgeçti.
Doğan Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir yetkili de Ankara'nın Akdeniz'deki siyasi kararlılığının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Rumların ilk kez çaresiz şekilde kaldığını kaydeden yetkili, "Rumlar ABD'den de istedikleri desteği alamayınca, Akdeniz'de yalnız kaldılar. Türkiyesiz, Kıbrıslı Türksüz bu işin olamayacağını anladılar" dedi.
Rum Dışişleri Bakanı YoannisKasulides, "ABD, bize 'Türkiye'ye karşı birşey yapamayız' demişti" itirafında bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Diğer Haberler
Fen Bilimleri bursluluk sınavı ile öğrenci alıyor

Fen Bilimleri bursluluk sınavı ile öğrenci alıyor

Diyarbakır’da okullararası kort tenisi müsabakaları

Diyarbakır’da okullararası kort tenisi müsabakaları

Medeniyet değerlerimiz anlattıldı

Medeniyet değerlerimiz anlattıldı

Belediyeden vatandaşı ve kenti rahatlatan çalışmalar

Belediyeden vatandaşı ve kenti rahatlatan çalışmalar

Başdanışman Saadet Oruç, Kütahya’da konuştu

Başdanışman Saadet Oruç, Kütahya’da konuştu

Huzurevi sakinlerinden Afrin'deki güvenlik güçlerine dua

Huzurevi sakinlerinden Afrin'deki güvenlik güçlerine dua

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.