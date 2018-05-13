TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki fuara Erzurum'un yanı sıra Kars, Erzincan ve çevre illerden gelen çok sayıda kitapsever ilgi gösterdi.

Yaklaşık 100 bin kitapsever, 6 gün süreyle açık kalan fuarda 202 yayınevinin stantlarını gezerek kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat gibi alanlarda beğendikleri eserlere ulaşma fırsatı yakaladı.

TÜYAP Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜYAP'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa bir fuar düzenlediğini söyledi.

Bunun için Erzurum'un merkez olarak belirlendiğini ifade eden Öder, "Erzurum bir merkez olarak seçildi çünkü TÜYAP'ın artık burada bir fuar merkezi var. Bundan sonraki yıllarda da farklı fuarlarla devam edecek." dedi.

Öder, ilk olmasına karşın yoğun ilgiyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yayıncılarla konuştuğumuzda burada iyi bir okur kitlesi olduğu yönünde yanıt alıyoruz. Bunun önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını görüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ni de buraya çekebilirsek, yakın illeri de bir merkez olarak Erzurum'da toplayabilirsek çok daha iyi olacak. Çünkü bu yıl daha çok Erzurum merkezden ziyaretçilerimiz geldi. Burada iki büyük üniversite var. Oradaki akademisyen, öğrenci ve okurlar çok önemli bir potansiyel oluşturuyorlar. Fuara 202 yayınevi katıldı. İlk fuar için bu çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin önde gelen yayınevleri burada yer aldılar. Bu fuar şehir için önemli bir kazanım."

Fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Öder, "Erzurum'un merkez nüfusunun 500 bin civarında olduğunu düşünürsek bunun 5'te birinin fuara geldiğini görüyoruz. İyi bir rakam ama önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olabilir. Erzurum bir merkez olmak üzere çevredeki Kars, Erzincan, Elazığ illerimizin tamamını fuara çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

