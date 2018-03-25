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Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Kısa adı ERKAGİP olan Erzurum Kadın Girişimciliğini ve İstihdamını Geliştirme Platformu, Doğu Anadolu Alış Veriş Festivali’ne damga vurdu.MNG Alış Veriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen festivalin açılışında ehram defilesi düzenleyen ERGAKİP üyesi Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ERAKDAY, başta İranlı turistler olmak üzere tüm katılımcılardan tam not aldı.

Kısa adı ERKAGİP olan Erzurum Kadın Girişimciliğini ve İstihdamını Geliştirme Platformu, Doğu Anadolu Alış Veriş Festivali’ne damga vurdu.
MNG Alış Veriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen festivalin açılışında ehram defilesi düzenleyen ERGAKİP üyesi Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ERAKDAY, başta İranlı turistler olmak üzere tüm katılımcılardan tam not aldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun öncülüğünde, “Nenehatunun gücü Erzurumun bereketi” sloganıyla Erzurum’daki kadın sivil toplum örgütlerinin aynı çatı altında toplandığı ERKAGİP, sosyal ve kültürel faaliyetlerde de boy göstermeye devam ediyor.
MNG’deki Doğu Anadolu Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında derneklerin el emeği göz nuru eserleri açılan satandda sergileniyor. ERKAGİP üyelerinden ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu’nun hazırladığı Ehram defilesi büyük ilgi gördü. Mankenlerin üzerinde sergilenen ehram ürünleri birbirinden şık ve estetik giyim malzemeleri ile katılımcıların beğenisine sunuldu. Saltuklu, “ERKAGİP’in kurulmasında büyük emeği olan başta Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu’na, kadın sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi yöneticilerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, KOSGEB İl Müdürlüğüne, İŞKUR İl Müdürlüğüne ve ayrıca ehram defilemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat’a, Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Selim Doğan’a, değerli hocalarımız ile müzik ve sahne sanatları bölümü öğrencilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

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Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı
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Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı
3 / 6

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı
4 / 6

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı
5 / 6

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı
6 / 6

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı

Doğu Anadolu Festivali’nde ehram rüzgarı
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