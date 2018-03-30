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Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 12, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli ve Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 9 derece olacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu'da sağanak yağış etkili olacak

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