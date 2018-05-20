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Doğu Anadolu için sağanak ve dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars ve Ardahan'da yarın gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında bölge genelinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolunun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum'un yanı sıra Ardahan ve Kars kent merkezlerinde de etkili olacağı öngörülen yağış dolayısıyla metrekareye 6 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzurum Kars sağanak uyarı

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