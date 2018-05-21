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Doğu Anadolu kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Bölgedeki 6 ilde yarından itibaren üç gün boyunca kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan için yarından itibaren üç gün boyunca kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs tarihlerinde 12.00 ila 21.00 saatleri arasında bölge genelinde orta kuvvette sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ile beraber dolunun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların orta kuvvet ve yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bölgede, yağış dolayısıyla metrekareye 6 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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