BİTLİS (AA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50. düzenlenen, "Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.
Tatvan Belediyesince organize edilen festival kapsamında belediye ek binasının önünden Sergi ve Kongre Merkezi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi.
Daha sonra halk oyunları ekibi burada gösteri sundu.
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, festivalin bölgeye kültürel ve ekonomik anlamında değer kattığını söyledi.
Büyük devletlerin tarihine, geçmişine, geleneklerine ve kültürüne sahip çıktığını vurgulayan Ustaoğlu, "Bölgemizde el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesi, dışarıdan misafirlerimizin gelmesi oldukça önemli. Bu tür organizasyonlar huzur ve emniyet ortamında olur." dedi.
Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise görev yaptıkları 4 yıllık sürede ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
Açılışa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il dışından gelen davetliler ve vatandaşlar katıldı.
10 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında çeşitli konserler, futbol turnuvası, halk oyunları yarışması, fotoğraf sergisi, Nemrut Yayla Şenlikleri, resim sergisi, kitap sergisi, çocuklara yönelik etkinlikler, bisiklet yarışları ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.
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