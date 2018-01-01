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Doğu Anadolu yeni yıla kar yağışıyla girdi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:24 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- Bölgedeki Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkili oldu - Ardahan Valisi Bilmez: - "Bu yıl iklim biraz kurak geçti. İnşallah bu kar beraberinde bereketi getirir"

Doğu Anadolu'da yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden olan ancak bir süredir önceki yıllara oranla yeterince yağış almayan bölgedeki Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 2017 yılının son saatlerine doğru kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan ve Erzurum'da kısa sürede yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezlerini de beyaz örtüyle kapladı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, kar yağışı altında yeni yılın ilk dakikalarında Ardahan Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servisini ziyaret etti. Bilmez, kurumlarda çalışan ve hastaların yeni yılını kutladı.

Bilmez, hastane ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın Ardahan ve ülkeye huzur, güven ile barış getirmesini temenni ettiğini belirterek, "Bu yıl iklim biraz kurak geçti. İnşallah bu kar beraberinde bereketi getirir." dedi.

Vali Bilmez, hastane ziyaretinde dünyaya gelen bir bebeğe ise altın taktı. Bilmez'e eşi Meral Bilmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ve diğer yetkililer de eşlik etti.

- Palandöken ve Cıbıltepe'de kar coşkusu

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erzurum'da ise yılbaşı kutlamalarının adresi olan Palandöken başta olmak üzere önce yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında kent merkezini de tamamen beyaza bürüdü.

Kar yağışı, yılbaşı eğlencesi için Palandöken'e akın eden turistler ile turizmcileri sevindirdi.

Yılbaşı dolayısıyla Palandöken'deki tatilciler ve kentte sokaklara çıkan gençler, kar yağışı altında eğlenip kar topu oynadı.

Kar yağışı yüzünden şehrin ana arterleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda tedbir amaçlı bekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars'ın yüksek kesimlerinde de aynı saatlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki turistler, yeni yıla kar yağışı altında girmenin mutluluğunu yaşadı.

(AA)

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