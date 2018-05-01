Doğu Anadolu'da 1 Mayıs kutlamaları

ERZURUM (AA) - Kars, Tunceli, Ağrı ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu organizasyonundaki çeşitli sendikaların mensupları, ellerinde Türk bayrakları taşıyıp sloganlar attı.

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ağrı'da da emekçilerin taleplerini haykırmak için alanlara çıktıklarını söyledi.

Konfederasyon olarak 2007 yılında çalışanların kadroya geçişi için çalışma başlattıklarını anlatan Varol, bugün itibarıyla 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirildiğini belirtti.

Varol, "Hükümetimiz, 'Kapitalizme karşı devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile taşeron işçilerin kadroya geçişini başından beri takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.