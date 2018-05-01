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Doğu Anadolu'da 1 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da kutlandı

ERZURUM (AA) - Kars, Tunceli, Ağrı ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu organizasyonundaki çeşitli sendikaların mensupları, ellerinde Türk bayrakları taşıyıp sloganlar attı.

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ağrı'da da emekçilerin taleplerini haykırmak için alanlara çıktıklarını söyledi.

Konfederasyon olarak 2007 yılında çalışanların kadroya geçişi için çalışma başlattıklarını anlatan Varol, bugün itibarıyla 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirildiğini belirtti.

Varol, "Hükümetimiz, 'Kapitalizme karşı devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile taşeron işçilerin kadroya geçişini başından beri takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadıklarını ve kabul etmediklerini sözlerine ekleyen Varol, bütün dünyayı karara karşı mücadele etmeye çağırdı.

Varol, dünyadaki zulüm, vahşet ve soykırımları kınadıklarını ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyaya demokrasinin gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından bir süre caddede yürüyüş yapıp dağıldı.

- Kars

Kars'ta ise Faik Bey Caddesi Aslan heykelleri önünde Kars Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Orta Kapı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Polislerce yapılan aramaların ardından meydana alınan grup sloganlar attı. Katılımcıların taşıdığı siyasi içerikli bazı pankartların polislerce alana sokulmasına izin verilmedi.

Platform adına konuşma yapan Çetin Koçyiğit, "Bugün kapitalizmin içinde bulunduğu krizle tarih yeniden bir dönüm noktasını yaşıyor. Dünya kapitalizmi 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu denli bir daralma yaşarken tüm dünya işçilerine emekçilerine neoliberal saldırılar artıyor." dedi.

Konuşmanın ardından halaylar çeken vatandaşlar, etkinliğin ardından dağıldı.

- Tunceli

Tunceli'de de Moğultay Mahallesi'nde farklı caddelerden yürüyen bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyelerinin oluşturduğu gruplar Cumhuriyet Caddesi'nde toplanıp Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü.

Sık sık "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan gruplar meydan girişinde polis kontrolünden geçerek alana girdi.

Etkinlikte konuşan CHP Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılıç, tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türkiye'de iş güvenliğinin olmadığını belirten Kılıç, her yıl iş kazalarında yaşamını yitiren işçileri rahmetle andığını söyledi.

Tunceli'de operatör Mehmet Özdemir'in yol yapım çalışmasında teröristlerce katledildiğine işaret eden Kılıç, "21 Nisan'da Kutuderesi mevkisinde hangi amaca hizmet ettiği bilinmeyen karanlık kör kurşun ile katledilen Özdemir'i rahmetle anıyor, katillerini lanetliyor ve en şiddetli şekilde kınıyorum." dedi.

Konuşmalar sonrası halay çeken vatandaşlar dağıldı.

- Erzincan

Erzincan'da ise kutlamalara katılan sendika, dernek ve siyasi parti temsilcileri eski otogarda toplandı.

Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, Fevzi Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, oluşturulan polis kontrol noktalarında üst aramasının ardından alana alındı.

Eğitim-Sen Erzincan İl Temsilcisi Kemal Irmak, burada yaptığı konuşmada, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Irmak, demokrasinin önemine işaret ederek, birlik ve beraberliğe dikkati çekti.

Etkinlik, katılanların birlikte halay çekmesiyle son buldu.

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