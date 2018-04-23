ERZURUM (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da coşkuyla kutlandı. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Erzurum Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 98. yıl dönümünü heyecan ve sevinçle kutladıklarını söyledi. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bizler milletin muasır medeniyetler seviyesine, huzur ve refahına kavuşması çabasında olan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan çocuklarımızı, okuyan, düşünen, sorgulayan, araştıran evrensel ilkelere bağlı, insani değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirdiğimiz müddetçe yarınımızın güvencesi olacaklarından şüphemiz yoktur." diye konuştu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Erzurum Çocuk Korusunun "Karahisar Kalesi" adlı türküyü seslendirdiği programda Sabancı İlkokulu öğrencileri de yöresel halk oyunları sergiledi.

Programının sonunda öğrencilerin, Türkiye'nin yedi bölgesine ait halk oyunlarını oynadıktan sonra maketlerden oluşturdukları Türkiye haritası salondakilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Jandarma Bölge Komutanı Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Tunceli Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen ve Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk Stadı'nda devam edilen program da konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, tüm çocukların bayramını kutladığını söyledi. 23 Nisan'in Türkiye tarihi açısından önemli olduğunu ifade eden Aslanoğlu, "23 Nisan, egemenliğin asıl ve yegane sahibi olan millete devredildiği gündür. Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan sadece ulusal egemenliğimizin ilan edildiği gün değil, aynı zamanda dünyada başka hiçbir ülkede emsali olamayan bir çocuk bayramıdır." dedi.

Çocukların, şiir, müzik ve halk oyunları gösterileri yaptığı program, gün dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından verilmesiyle sona erdi. Törene, Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Akın, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Iğdır Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlama programına Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından 23 Nisan konulu şiirler okunup oyunlar oynandı. Çocuklar kurulan oyun platformlarında eğlenirken, halk oyunları ekiplerince Kafkas dansı gösterileri yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde kentte bisikletlerle şehir turu gerçekleştirildi. - Kars Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kentteki atletizm yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği programda, "23 Nisan" konulu şiirler okundu. Törende, asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklar ilgi çekerken Kafkas Halk Oyunları ve Mahalli Halk Oyunları ekiplerinin halay gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Anaokulu öğrencilerinin sunduğu oyunların ilgiyle izlendiği etkinlikte, 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri de zeybek ve çeşitli oyunlar oynadı. Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Nazif Yücel ile bazı il protokolü de halk oyunları ekiplerinin halay gösterisine eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir." dedi. - Ardahan Ardahan'da, valilik bahçesindeki programa, Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, törende yaptığı konuşmada, bugünün dünya çocuklarına hediye edilen bayram olduğunu ve bu bayramı çocuklarla kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Çocuklar, okudukları şiir ve çeşitli gösterileriyle etkinliklere renk kattı. Program, çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - Erzincan Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede 4. sınıf öğrencisi Sıla Arıncı, temsili olarak Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın koltuğuna oturdu. Sıla Arıncı, çocuklar için yeni oyun parkları ve geri dönüşümle ilgili çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. Arıncı, yaşanan motosiklet kazalarına dikkati çekerek "Çok kaza oluyor, bisiklet ve motosiklet sürücülerimizin kask takması lazım. Okullarımızın çoğalması, parklarımızın olması lazım." dedi Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden etkinlikler, 13 Şubat Spor Salonu'ndaki törenle sürdü.