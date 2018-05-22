Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Erzurum'da son 24 saat içinde metrekareye 27,8 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Ardahan'da 10, Kars'ta 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ardahan ve Erzurum'da 19, Kars ve Ağrı'da 18 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye, Erzurum'da 27,8, Ağrı'da 9,4, Iğdır'da 2,4 kilogram yağış düştü.

Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yerel su baskını, yıldırım düşmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

