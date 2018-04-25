Doğu Anadolu'da gece sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ile Kars ve Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üstünde seyredecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 8, Tunceli ve Iğdır'da 7, Ağrı 1, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 20, Tunceli'de 19, Ardahan'da 16 derece olacak.

