Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde beş ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Günün en yüksek sıcaklığı Iğdır'da 33, Erzincan'da 28, Ağrı ve Kars'ta 25, Erzurum'da 23, Ardahan'da 22 derece bekleniyor.
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