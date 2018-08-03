Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde üç ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, öğleden sonra bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar değişik yönlerinden hafif, yağış anında kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta 11, Ardahan'da 12, Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Tunceli'de 18, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

