Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak

Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, öğleden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 18, Tunceli'de 19, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 35, Tunceli'de 34, Iğdır ve Ağrı'da 33, Erzurum'da 29, Kars ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

