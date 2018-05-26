Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Iğdır ve Tunceli'de 13, Erzincan'da 12, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının da Iğdır'da 28, Erzincan ve Tunceli'de 27, Ağrı ve Erzurum'da 21, Ardahan'da 20, Kars'ta 19 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye Ardahan'da 17,8, Ağrı'da 5,3, Erzurum'da 4,2, Kars'ta 2,3, Iğdır'da da 1,5 kilogram yağış düştü.

