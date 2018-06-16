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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı ve Kars'ta 22, Ardahan'da 21 ve Erzurum'da 20 derece olacak.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tunceli

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