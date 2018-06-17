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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, öğleden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 30, Erzincan'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 20 derece olacak.

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