Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Öğlene kadar Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin, öğleden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars ve Erzurum'da 11, Ağrı'da 14, Tunceli'de 18, Erzincan'da 19, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 24, Ardahan ve Kars'ta 23 derece olması bekleniyor.
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