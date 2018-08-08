Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın öğleden önce az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Öğleden sonra ise Erzurum ve Erzincan'ın kuzeyi ile Ardahan ve Kars çevrelerinin akşama kadar aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 12, Erzurum'da 16, Tunceli ve Ağrı'da 18, Erzincan'da 19, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Ağrı'da 34, Erzincan'da 32, Kars'ta 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.
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