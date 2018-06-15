Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 9, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 31, Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Ağrı'da 24, Kars ile Ardahan'da 23 ve Erzurum'da 21 derece olacak.
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