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Doğu Anadolu'da hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı kentlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ile Tunceli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'da 1, Ağrı'da 4, Ardahan'da 6, Tunceli'de 7, Erzurum ve Iğdır'da 9, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 25, Tunceli ve Erzincan'da 23, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 19, Erzurum'da 17 derece kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum hava

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