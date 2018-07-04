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Doğu Anadolu'da kavurucu sıcaklıklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bölgede bugün en yüksek hava sıcaklığı 39 derece ile Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de hissedilecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 7derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde geçmesi öngörülen bölgede rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 11, Ağrı'da 14, Ardahan'da 15, Erzurum ve Tunceli'de 18, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 22 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli, Iğdır, Erzincan'da 39, Ağrı'da 34, Erzurum'da 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde iki gün boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpmasına karşı yaşlıların, kronik hastaların ve çocukların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi sıcaklık

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