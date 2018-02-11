Doğu Anadolu'da kış

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da etkili yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri kent merkezi ve ilçelerdeki karayollarında kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde, yağan kar ve buzların erimesi yüzünden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin araç park alanındaki bazı araçlar su birikintileri içinde kaldı.

Otomobili su birikintisi içinde kalan vatandaşlardan Özkan Işık, aracını arkadaşları yardımıyla bağladığı ip ile çekerek sudan kurtardı.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'dan kayak için Sarıkamış'a geldiğini anlatarak, "Sabah saatlerinde karla kaplı park alanına arabamı çektim, akşam geldiğimde sulara gömülmüş vaziyette buldum. Yetkililerimiz park alanlarını daha iyi düzenlerlerse seviniriz." dedi.

İzmir'den Kars'a gelen Dokuz Eylül Dağcılık Grubu Üyesi Ragıp Özkan, Kars'ı çok beğendiğini ve kar yağışı altında kenti gezmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ardahan'da ise Ardahan-Artvin Karayolu Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof Karayolu'nun Ilgar mevkisinde kar yağışının yanı sıra tipi de etkili oluyor.

Karayolları görevlileri, kar ve tipi sebebiyle sürücülerin yolda kalmaması için araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.