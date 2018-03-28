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Doğu Anadolu'da kuvvetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 22:47 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta kuvvetli fırtına ve çamur şeklinde yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli fırtına ve çamur şeklinde yağış görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu geçmesi, aralıklı yağmurlu olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde gece saatlerinden yarın akşama kadar esmesi beklenen kuvvetli fırtınanın 90 kilometre hızda olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu hadisenin Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars genelinin güney yönlerinden kuvvetli rüzgar, zaman zaman kuvvetli fırtına şekilde olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri, toz taşınımı ve çamur şeklinde olacak muhtemel yağışlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli fırtına

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