Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır'da zaman zaman kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinde aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney yönlerinden orta kuvvette, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 8, Erzurum ve Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 23, Tunceli'de 22, Erzincan'da 20, Ağrı'da 16, Erzurum ve Kars'ta 14 ve Ardahan'da 13 derece olması bekleniyor.
Açıklamada, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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