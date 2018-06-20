Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yağışlı geçecek.
Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması beklendiğinden yağışla oluşacak sel, ani su baskını, yıldırım, dolu riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 20, Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Erzincan'da 27, Iğdır'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı
Dünyanın en 'cool' yerleri belli oldu! Türkiye de listede
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Okuyucu Yorumları 0 yorum