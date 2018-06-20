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Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:43 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması beklendiğinden yağışla oluşacak sel, ani su baskını, yıldırım, dolu riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 20, Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Erzincan'da 27, Iğdır'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Erzurum Meteoroloji sağanak uyarısı

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