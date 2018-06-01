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Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Erzincan, Kars, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli yağış etkili olacak

Erzincan, Kars, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Orta kuvvette yağışların etkili olacağı Erzincan, Kars, Erzurum ve Ardahan'ın kuzey kesimlerinde yağışlar zaman zaman kuvvetini artırarak metrekareye 21 ila 50 kilogram olarak düşecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar ise kuzey ve kuzey doğu yönlerinde hafif, yağış anında orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 13, Ağrı'da 10, Erzurum ve Kars'ta 9, Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı da Iğdır'da 28, Tunceli'de 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 20, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacak.

Yetkililer, Erzincan, Kars, Erzurum ve Ardahan'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum yağış

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