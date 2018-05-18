Doğu Anadolu'da KYK yurtlarında İsrail protestosu

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Iğdır'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, İsrail'e tepki göstermek amacıyla yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazdı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ve Dadaşkent semtindeki KYK'ye bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Kudüslülerin yanlarında olduklarını göstermek için binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.
Öte yandan yaklaşık 100 öğrenci de yurt bahçesindeki bir alanda oturup ellerindeki cep telefonu feneriyle "Kudüs" koreografisi oluşturdu. Bazı öğrenciler de Türk bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.
KYK Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz da protesto sırasında öğrencilere destek verdi.
- Erzincan
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK'ye bağlı Terzi Baba Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, KYK İl Müdürü Fevzi Çiçek'in de katılımıyla Filistin'e destek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla "Kudüs" yazdı.
Sarıçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelesinde destek olmaya ve aynı zamanda Kudüs'ün bizim kırmızı çizgimiz olduğunu haykırmaya devam edeceğiz." dedi.
Sarıçiçek, tüm yurtlarda hatim ve duaların okunduğunu da aktardı.
- Kars
Kars'ta Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK'ye bağlı Murat Çobanoğlu Kız Yurdu, Serhat Öğrenci Yurdu ile Nuri Paşa öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, oda ışıklarıyla "Kudüs" yazarak İsrail'i protesto etti.
- Ağrı
Ağrı'da, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı İshakpaşa, Ahmed-i Hani ve Ümmü Eyyüp Öğrenci Yurtlarındaki öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
Yurdun oda ışıklarını yakarak "Kudüs" yazısı oluşturan öğrenciler, yaptıkları çalışmayla Filistinlilere destek verdi.
Öğrencilerden Muhammed Baki Yıldız, yurttaki arkadaşlarıyla İsrail'deki katliama sessiz kalmak istemediklerini belirtti.
Protesto, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" pankartının açılmasıyla sona erdi.
- Tunceli
Tunceli'de KYK yurdunda kalan kız öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkilerini telefon ışıklarıyla "Kudüs" yazarak gösterdi.
Munzur Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK yurdunda kalan kız öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandıkları yurt bahçesinde ellerindeki telefon ışıklarıyla "Kudüs" yazdı.
Yaklaşık 5 dakika süren protesto alkışlarla son buldu.
- Ardahan
Ardahan Üniversitesi kampüsünde bulunan Niyazi Mısri Kız Öğrenci Yurdu önünde toplanan öğrenciler, cep telefonu ışıkları ile "Kudüs" yazısı oluşturdu.
Yurt Müdürü Işıl Güllüdağ, yaptığı açıklamada, bu tepkiyi Filistinlilerin yanında olmak için gösterdiklerini ifade ederek, "Bu akşam yurtta kalan öğrencilerimiz ve personel olarak Kudüs'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için toplandık." dedi.
Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.
- Iğdır
Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören, KYK'ye bağlı kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla ateş ve ışıklarla "Kudüs" yazdı.
Türkiye-Nahçıvan kara yolu üzerinde bulunan kız yurdundaki öğrenciler, spor sahasının tel örgülerine lambalarla "Kudüs" yazıp Filistin'e destek gösterisi yaptı.
Öte yandan, erkek yurdundaki öğrenciler de yere akaryakıtla "Kudüs" yazıp yakarak "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartı açtı.
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