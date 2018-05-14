Doğu Anadolu'da sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, yağış anında güneyli yönlerden yer yer orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 5, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 7, Erzincan'da 8, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da 22, Ağrı'da 16, Ardahan'da 15 ve Erzurum ile Kars'ta 14 derece olacak.
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