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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Ardahan'da 9, Tunceli'de 10, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 26, Tunceli'de 22, Erzincan'da 21, Ağrı'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 17 ve Kars'ta 16 derece olması bekleniyor.

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