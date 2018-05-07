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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Bölge genelinde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların akşam saatlerinde Erzincan'ın doğusu ile Erzurum genelinde yer yer etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Erzincan genelinde (40-60 kilometre/saat) kuvvetlice esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Tunceli'de 8, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 27, Tunceli ve Erzincan'da 23, Ağrı ve Kars'ta 20, Ardahan'da 19 ve Erzurum'da 18 derece olması bekleniyor.

Açıklamada, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan'ın doğusu ile Erzurum genelinde etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek (ani sel ve su baskını, dolu ve yıldırım riski, ulaşımda aksamalar) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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