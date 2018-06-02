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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı, zaman zaman bulutlu olacağı bölge genelinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise doğudan orta kuvvette ve yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 13, Iğdır'da 15, Ağrı'da 10, Ardahan'da 4, Erzurum'da 9, Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Ağrı'da 20, Erzurum'da ve Kars'ta 18, Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum sağanak yağış

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