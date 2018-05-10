Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak da etkisini gösterecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 25, Erzincan ve Tunceli'de 19, Kars ve Ağrı'da 15, Erzurum ve Ardahan'da 14 derece olacak.
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