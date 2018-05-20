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Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Tunceli'de 13, Ağrı'da 10, Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 28, Tunceli'de 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 21, Ardahan'da 20, Erzurum ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.

Yağışın etkili olacağı illerde rüzgarın batıdan hafif, zaman zaman orta, yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sağanak

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