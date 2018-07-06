Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 şehirde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı ediliyor.
Bölgede sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 23, Erzincan'da 20, Tunceli'de 17, Erzurum'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 13, Kars'ta ise 12 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 39, Tunceli'de 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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