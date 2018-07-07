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Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı kentlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette ve yağış anında kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da 13, Kars'ta 14, Tunceli ile Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum ile Kars'ta 25, Ardahan'da 21 derece olacak.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tunceli

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