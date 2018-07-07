Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı kentlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette ve yağış anında kuvvetlice esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da 13, Kars'ta 14, Tunceli ile Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum ile Kars'ta 25, Ardahan'da 21 derece olacak.
Tuğgeneral Şener Yazıcı otel odasında gözaltına alındı!
Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum