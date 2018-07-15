Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde etkili yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra ise Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 24, Erzincan'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14, Ardahan ve Kars'ta 11 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 35, Ağrı'da 32, Erzincan'da 27, Erzurum ve Kars'ta 23, Ardahan'da 21 derece olacak.
Bölgede etkili olabilecek yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı yetkili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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