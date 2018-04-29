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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, ayrıca sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Erzurum'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 21, Erzurum'da 18, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 17 derece olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sağanak uyarı

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