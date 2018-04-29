Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, ayrıca sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Erzurum'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 21, Erzurum'da 18, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 17 derece olacak.
Bedelli askerlik 2018'de ne zaman çıkacak? Bedellide yeni umut...
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum