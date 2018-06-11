Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde sabah saatlerine kadar az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Bölgede Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın çevrelerinde kısa süreli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 16, Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Ağrı'da 10, Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 30, Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum'da 24, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

