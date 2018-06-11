HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde sabah saatlerine kadar az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Bölgede Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın çevrelerinde kısa süreli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 16, Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Ağrı'da 10, Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 30, Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum'da 24, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildiSon bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi
Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladıEnis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum sağanak uyarı

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı

Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı

Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.