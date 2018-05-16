Doğu Anadolu'da şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 1'i bebek 59 Filistinlinin şehit olması nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan'da salalar okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı. Erzurum'da öğle namazının ardından Lalapaşa Camisi avlusundan toplanan kalabalık, musalla taşı üzerine Türk ve Filistin bayraklarını bırakarak şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Filistin'de şehit edilenler için gıyabi cenaze namazı kılacaklarını belirterek, vatanını savunmak için canını feda edenlerin üzerine bombalar yağdırıldığını söyledi. Sula, "Ramazan ayı öncesinde bu yetim ve kimsesiz mazlumların ahı kimsede kalmayacak. Canını feda etmekten çekinmeyen Filistinli kardeşlerimize Miraç Gecesi'nde bombalar yağdırıldı onların ise vatanlarını müdafaa etmekten başka amaçları olmadı." Kalabalık cenaze namazının ardından "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak dağıldı.

- Ardahan Ardahan'da öğle namazının ardından Ardahan Merkez Cami önünde toplanan kalabalık, şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazını kıldı. Namazı kıldıran Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, Müslümanların birlik ve dirlik içinde olmalarını temenni etti. Filistinlileri unutmadıklarını, şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılmak için toplandıklarını belirten Kondi, şunları kaydetti: "İsrail zalimi, haini Filistin'deki masum ve mazlum kardeşlerimizin üzerine yağdırdığı gerçek mermilerle orada onlarca Filistinli kardeşlerimizi şehit ettiler, yüzlercesini yaraladılar. Şehitlerin Allah şehadet makamlarını yüce eylesin. Hainleri ıslah eylesin. Islahları mümkün değilse kahrı perişan eylesin. Allah Müslümanların birliğini, dirliğini daim eylesin inşallah." Gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık dağıldı. - Kars İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için Kars'taki camilerde sala okundu, Evliya Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazı kıldıran Kars Müftüsü Mehmet Genç, şehitler için dua etti.

Namazın ardından açıklama yapan Memur-Sen Kars Temsilcisi Ebubekir Keleş, Filistinlilerin Gazze sınırında siyonist rejimin unsurlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Filistinlilerin maruz kaldığı zulme sessiz kalmamak ve seslerine ses katmak amacıyla yanlarında olduklarını vurgulayan Keleş, "Bu büyük felaket gününün yıl dönümünde müstekbir Amerika'nın elçiliğini, Müslümanların harem-i şeriflerinden olan Kudüs'e taşımasını kabul etmediğimizi, elçiliğin açılış merasiminin Nekbe Günü'ne denk getirilmesini lanetlediğimizi ve kınadığımızı bütün dünyaya haykırıyoruz." diye konuştu. Konuşmanın ardından vatandaşlar İsrail ve Amerika'ya tepki göstererek, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun bu zulme sesiz kalanlar" sloganları attı. - Erzincan Erzincan'da öğle namazının ardından Cami Kebir Camisi'nde bir araya gelen bazı STK temsilcileri üyeleri ve vatandaşlar, şehit Filistinliler için okunan salanın ardından, İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş ile cenaze namazı kıldı. Bektaş, Türkiye genelinde, Filistinde şehit olan 59 şehit için gıyabi cenaze namazı kılındığını ifade ederek, "Kudüs peygamberlerin şehri ve Müslümanların ilk kıblegahıdır. Kudüs sadece Filistinlilerin bir davası değildir. Bütün müminlerin davasıdır ve aynı zamanda bütün Müslümanlara emanettir. O halde nasıl şu hayat bize emanetse, beden bize emanetse, çoluğumuz çocuğumuz bize emanetse dinimiz İslam bize emanetse Kudüs'de bize emanet." dedi.

Kılınan namaz ve okunan duaların ardından katılanlar dağıldı. Üzümlü'de ilçesindeki camilerde salaların okunmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılınmak için saf tutuldu. Namazı kıldıran ilçe müftüsü Adem Karadeniz, "Ramazana bağlayacağımız bugünde Kudüs bizim imtihanımız oldu. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz ve namusumuzdur. Kudüs'ün sahibi oraya sahip olur ama biz de bununla imtihan ediliyoruz. Onurumuzu, izzetimizi ve şerefimizi korumak için mücadele edip canlarını seve seve vererek şehit olan Filistinli kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılıyoruz." diye konuştu. - Ağrı Ağrı'da öğle namazında Merkez Camide bir araya gelen Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) üyeleri, şehit Filistinliler için okunan salanın ardından, gıyabi cenaze namazı kıldı. Cami çıkışında platform adına basın açıklaması yapan Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri Vakfı Ağrı İl Başkanı Veysel Çağlar, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Kudüs'ü savunmanın Müslümanlar için namus meselesi olduğunu dile getiren Çağlar, şu değerlendirmede bulundu: