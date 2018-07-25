Doğu Anadolu'da sıcak hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 17, Iğdır'da 20 ve Tunceli'de 22 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 39, Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Ağrı'da 34, Kars'ta 32, Erzurum ve Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.
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