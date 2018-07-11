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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 13, Kars'ta 15, Erzurum'da 16, Ağrı'da 18, Erzincan'da 19, Tunceli'de 21 ve Iğdır'da ise 23 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli ve Iğdır'da 40, Erzincan'da 39, Ağrı'da 37, Erzurum ile Kars'ta 33 ve Ardahan'da 32 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinden 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamilelere dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum hava durumu

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