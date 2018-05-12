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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Hafta boyunca sağanağın etkisini sürdürdüğü bölgede sıcaklıklarda 2-4 derece düşüş yaşanacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili sağanağın ardından sıcaklıklarda 2 ila 4 derece düşüş yaşanacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede sağanak etkisini sürdürecek.

Sağanağın gece saatlerine kadar gök gürültülü olması beklenen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede, yağışla sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 13, Erzincan'da 12, Tunceli'de 10, Ağrı'da 8, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 22, Tunceli'de 19, Erzincan'da 17, Ağrı'da 15, Ardahan'da 14, Erzurum ve Kars'ta 13 derece olacak.

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Erzurum hava

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