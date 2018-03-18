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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ardahan ile Ağrı'da 4 ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 18, Erzurum'da 15, Ağrı'da 14, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 12 derece olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.

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