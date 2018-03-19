Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 7, Iğdır ve Tunceli'de 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 22, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Ağrı'da 15, Erzurum ile Kars'ta 14 ve Ardahan'da 13 derece olması tahmin ediliyor.