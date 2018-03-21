Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 13, Erzincan'da 9, Ağrı'da 7, Kars'ta 5, Tunceli'de 4, Erzurum ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları, Iğdır'da 20, Tunceli'de 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 15, Erzurum ile Kars'ta 12 ve Ardahan'da 8 derece olacak.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum