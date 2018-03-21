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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 13, Erzincan'da 9, Ağrı'da 7, Kars'ta 5, Tunceli'de 4, Erzurum ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları, Iğdır'da 20, Tunceli'de 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 15, Erzurum ile Kars'ta 12 ve Ardahan'da 8 derece olacak.

Meteoroloji kritik günü açıkladı!Meteoroloji kritik günü açıkladı!
Dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldiDikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldi
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