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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 8, Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Erzincan'da 16, Iğdır'da 15, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

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buz Don Erzurum soğuk hava

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