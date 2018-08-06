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Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Her yıl batı illerine yoğun kurban sevkinin yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl da kurbanlıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sonrası yola çıktı - Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar: "Bu yıl sevkler yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Besicilerimizin sevk yapmadan önce veteriner sağlık raporu almalarını özellikle istiyoruz"

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'daki üreticiler, Kurban Bayramı için besledikleri kurbanlıklarını gerekli kontrollerden geçirdikten sonra batı illerine götürmeye başladı.

Türkiye'nin kurban bayramlarında kurbanlık deposu olarak bilinen Doğu Anadolu Bölgesi, bu yılda besicilerin büyük emekle yetiştirdiği kurbanlıkların sevkiyle hareketlendi.

Sevkiyatların başlaması dolayısıyla ilçelerin yanı sıra çevre illerden gelen besiciler, Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketliliği artırdı.

Oluşturulan modern pazarda hayvanların bakımlarını yaparak yemlenme ve su ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama imkanı bulan besiciler, kurbanlıklarını pazarlıklar sonucu satmaya çalıştı.

Alıcılar da denetimler sonrası gerekli kontrollerini yaptıkları kurbanlıklarını alarak tır ve kamyonlarla yola çıktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, kurbanlıkların sevk edilmeden önce ekiplerce kontrollerden geçirildiğini belirterek, aşı ve belge eksikliğini dikkate almayarak yola çıkan besicilerin kontrollerde sıkıntı çekebileceklerini söyledi.

Erzurum'dan, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümüne sevkiyatın bugün başladığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu yıl sevkler yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Besicilerimizin sevk yapmadan önce veteriner sağlık raporu almalarını özellikle istiyoruz. Bunu yapmayan hayvan ve araç sahiplerine idari para cezaları uygulanıyor. Küpesiz ve kayıt altına alınmadan bir hayvan sevk edilmiş ise tespit edilen hayvanlar en yakın kesim yerinde, masrafları da hayvan sahibi tarafından karşılanmak üzere kesime sevk ediyoruz. Bu durumda besicinin mağduriyeti söz konusu olabilir."

- Besiciler "batıyı" tercih ediyor

Besicilerden İsrafil Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada,kurbanlıkların bayram dolayısıyla yayladan yeni indirildiğini ve İstanbul'a götüreceklerini belirtti.

İyi bir satış beklediklerini aktaran Bayram, "İstanbul'daki pazarlarda 14-15 bin lira aralığında kurbanlık satışı yapmayı planlıyoruz. Bu yıl kurbanlık fazla olduğu için Erzurum'da fazla talep yok. Besiciler satış fazla olduğu için batı illerine gidiyor. Çok ciddi emek verdik. İnşallah beklediğimiz gibi bir satış gerçekleştiririz." diye konuştu.

- Ağrı

Bölgenin önemli büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kentlerinden Ağrı'da da bu yıl yine kurbanlıklar pazarlardaki yerini aldı.

Ağrılı besiciler bir taraftan hayvan borsasında kurbanlıklarını satmaya çalışırken, bir taraftan da batı illerine kurbanlık götürmeye başladı.

Hayvan sevkinin yoğun olarak yaşandığı Ağrı Hayvan Borsasındaki besiciler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünden geçirdikleri kurbanlıkları kamyon ve tırlara yükleyerek yola koyuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne sabahın ilk saatlerinde gelerek kurbanlıklar için evraklarını teslim eden besiciler, özellikle küpe, aşı ve dişi kurbanlık olmaması konularında uyarıldı.

Kurban Bayramı'nı batı illerine hayvan götürmek için dört gözle bekleyen besiciler, bu yılın kendileri için güzel geçeceğini ümit ediyor.

Batı illerine geçen bayram 60 büyükbaş kurbanlık götüren Dinçer Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl zarar ettiği için bu yıl 30 kurbanlık götüreceğini ifade etti.

Bu yılki kurbanlıkları İstanbul'a götürmek üzere tıra yüklediğini anlatan Karahan, "Hayvanların gerekli kontrollerini yaptırdım. Bütün evrakları hazır. Aşılarını yaptırdık. Veteriner hekimimiz de zaten kontrolünü yaptı. Biz şimdi İstanbul'a gidiyoruz. İnşallah bizim için hayırlısı olur." dedi..
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- Bir tonluk "Şahan", 22 bin liraya satışa sunuldu

"Şahan" adını koyduğu kurbanlığı 22 bin liraya satışa çıkaran besici Murat Öner de, bu kurbanlığı iki yıldır beslediğini ve satışını yaptıktan sonra masraflarını karşılamayı umduğunu ifade ederek, "Şahan'ı 22 bin liraya satıyorum. Bir araba fiyatı. Ama fiyatına da yakışan bir kurbanlık. Alanın zarar etmeyeceği bir hayvan." diye konuştu.

- Ardahan

Ardahan'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrol sonrası yüzlerce kurbanlık kamyon ve tırlar ile yola çıkarıldı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Ağtürk, bugün itibariyle başlayan sevkiyat dolayısıyla 30 kamyonda yüzlerce büyük ve küçükbaş kurbanlığın gönderildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kurban bayramı kurbanlık

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