Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Alıcılar da denetimler sonrası gerekli kontrollerini yaptıkları kurbanlıklarını alarak tır ve kamyonlarla yola çıktı.

Erzurum'dan, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümüne sevkiyatın bugün başladığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu yıl sevkler yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Besicilerimizin sevk yapmadan önce veteriner sağlık raporu almalarını özellikle istiyoruz. Bunu yapmayan hayvan ve araç sahiplerine idari para cezaları uygulanıyor. Küpesiz ve kayıt altına alınmadan bir hayvan sevk edilmiş ise tespit edilen hayvanlar en yakın kesim yerinde, masrafları da hayvan sahibi tarafından karşılanmak üzere kesime sevk ediyoruz. Bu durumda besicinin mağduriyeti söz konusu olabilir."

- Besiciler "batıyı" tercih ediyor

Besicilerden İsrafil Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada,kurbanlıkların bayram dolayısıyla yayladan yeni indirildiğini ve İstanbul'a götüreceklerini belirtti.

İyi bir satış beklediklerini aktaran Bayram, "İstanbul'daki pazarlarda 14-15 bin lira aralığında kurbanlık satışı yapmayı planlıyoruz. Bu yıl kurbanlık fazla olduğu için Erzurum'da fazla talep yok. Besiciler satış fazla olduğu için batı illerine gidiyor. Çok ciddi emek verdik. İnşallah beklediğimiz gibi bir satış gerçekleştiririz." diye konuştu.